Rafa Marin, riecco il Monza: dall'esordio shock con Conte all'essere una certezza con Allegri

Rafa Marin è una delle note più positive del Napoli di Massimiliano Allegri,

Rafa Marin è una delle note più positive del Napoli di Massimiliano Allegri, soprattutto in un reparto difensivo che continua a mostrare qualche difficoltà. Il difensore spagnolo si sta ritagliando uno spazio sempre più importante grazie a prestazioni convincenti e a una crescita evidente rispetto alla passata stagione.

A sottolinearlo è il quotidiano Corriere dello Sport, che si sofferma sulla prova offerta contro la Roma: "Sabato ha fermato l’implacabile Malen con una grande prestazione", evidenziando come quella dell'Olimpico non sia stata una prestazione isolata, ma l'ennesima conferma dei progressi del centrale azzurro.

Napoli, Rafa Marin è la sorpresa di Allegri: crescita continua e prova super contro Malen

Il giornale descrive così la sua trasformazione: "Tosto, attento, concentrato, sfrontato, migliorato a vista d’occhio". Un giocatore profondamente diverso rispetto a quello che, il 19 aprile 2025, dopo nove mesi trascorsi ai margini, fece il suo esordio da titolare con il Napoli proprio sul campo del Monza.

Il ritorno al Brianteo assume dunque un significato particolare per lo spagnolo, diventato oggi una risorsa preziosa per Allegri. Come sintetizza il Corriere dello Sport: "Corsi e ricorsi. E un altro Marin per Allegri".