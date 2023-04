Rammarico Champions: Napoli già qualificato, ma un tabellone così difficilmente si ripeterà

Il Napoli è fuori dalla Champions League, ma già qualificato per la prossima edizione. Resta però il rammarico per un motivo, precisa Tuttosport

Il Napoli è fuori dalla Champions League, ma già qualificato per la prossima edizione. Resta però il rammarico per un motivo, precisa Tuttosport: "Ciao Champions, magari ci si rivede. Perché no, il prossimo anno, poiché il Napoli è finora l’unica formazione italiana già certa del posto nella edizione 2023-24. Ma non sarà la stessa cosa perché il lato del tabellone nel quale stavolta erano capitati gli azzurri aveva creato i presupposti per un percorso fino alla finale di Istanbul che sarà difficilmente replicabile in futuro".