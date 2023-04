Raspadori, c'è un'altra ipotesi: può recuperare ma senza partire dal 1'

Raspadori può recuperare per domani, ma non è certa la sua presenza dal primo minuto

Raspadori può recuperare per domani, ma non è certa la sua presenza dal primo minuto. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Raspadori si è allenato senza forzare, senza affaticarsi, non se lo può permettere lui, non se lo deve permettere il Napoli che a Lecce ha perso Simeone e dunque ha un centravanti in meno nelle rotazioni - anche a partita in corso - sulle quali ragionare. E Spalletti riflette: se Raspadori c’è, ci sarà, e potrà liberamente lottare assieme al Napoli, allora la comincerà lui o magari sarà una opportunità da cogliere nei ‘90".