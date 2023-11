Raspadori degno sostituto di Osimhen: con lui il Napoli gioca in modo diverso

Terza rete consecutiva per Giacomo Raspadori, l'uomo più in forma del momento in casa Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno lo elogia così

Il Corriere del Mezzogiorno lo elogia così: "Jack sta confermando, giocando da punta centrale, tutte le sue qualità, non solo balistiche, cucendo il gioco e dando una mano anche in fase difensiva.

Un degno sostituto di Osimhen in fase realizzativa, anche se naturalmente con lui in campo il Napoli deve per forza di cose giocare sempre con palla bassa e tocchi di prima per entrare in area e colpire".