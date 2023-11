Raspadori è il futuro del Napoli: colpisce il modo in cui arriva al gol

"Colpiscono in maniera particolare il modo in cui sono arrivati i tre gol del bolognese, tutti diversi per costruzione e situazioni di gioco"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Se l’infortunio muscolare subito in nazionale da Osimhen aveva messo un po’ in apprensione l’ambiente napoletano, l’esplosione di Raspadori dà anche certezze in prospettiva, visto che parliamo di un classe 2000. Sulla Gazzetta dello Sport si analizza il grande momento dell'attaccante ex Sassuolo.

"Colpiscono in maniera particolare il modo in cui sono arrivati i tre gol del bolognese, tutti diversi per costruzione e situazioni di gioco. A Berlino col suo taglio in mezzo all’area ha suggerito l’assist a Kvaratskhelia, a Salerno si è smarcato all’altezza del dischetto: poi ha realizzato indifferentemente dal piede, sinistro in Champions, destro in campionato. E che proprio il tiro con quest’ultimo piede sia chirurgico lo ha dimostrato realizzando direttamente su punizione, il primo a riuscirci in questo campionato, superando un certo Maignan, non proprio l’ultimo dei portieri".