Raspadori e non Simeone al posto di Osimhen? L'aveva fatto anche Spalletti: scelta vincente

Rudi Garcia ha scelto Giacomo Raspadori e non Giovanni Simeone al posto di Victor Osimhen, proprio come aveva fatto Luciano Spalletti. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno: "Per sostituire il nigeriano, Garcia, proprio come aveva fatto l’anno scorso Spalletti, ha scelto Raspadori invece di Simeone, come in tanti avevano previsto, portando finalmente l’ex attaccante del Sassuolo nel ruolo che predilige di più, quello di punta, dopo averlo fatto vagare in tutte le posizioni.

Scelta vincente, anche se Raspadori non è riuscito a trovare il gol, perché il nazionale ha fatto molto movimento, ha permesso a Kvaratskhelia e a Politano di convergere verso il centro, creando imbarazzo ai difensori veronesi, e si è reso più volte pericoloso, provandoci anche sui calci piazzati. Inoltre, ha confermato di saper fare assist vincenti".