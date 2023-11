Raspadori on fire, gol in ogni competizione disputata: messaggio a Mazzarri?

Momento favorevole per Giacomo Raspadori. L'attaccante della Nazionale italiana e del Napoli sta crescendo sempre di più a livello di rendimento.

Momento favorevole per Giacomo Raspadori. L'attaccante della Nazionale italiana e del Napoli sta crescendo sempre di più a livello di rendimento. Il giocatore, riporta l'edizione odierna de Il Mattino ha trovato la via del gol in ogni competizione. E venerdì scorso è stato importante anche nel successo degli azzurri contro la Macedonia del Nord e chissà se ci potrà essere spazio anche nella sfida di domani contro l'Ucraina.

Uno stato di forma senza dubbio importante per l'ex Sassuolo che, riporta, manda un messaggio importante anche al nuovo tecnico della formazione partenopea Walter Mazzarri. Specialmente adesso che dovrebbe tornare a disposizione Victor Osimhen.