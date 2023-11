Raspadori, pioggia di 7 in pagella: "L'unico che ha ben in testa la porta"

Non c'è due senza tre per Giacomo Raspadori, che per la terza gara consecutiva trova la via del gol e lancia il successo del Napoli.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non c'è due senza tre per Giacomo Raspadori, che per la terza gara consecutiva trova la via del gol e lancia il successo del Napoli in casa della Salernitana. Prima frazione di gioco da sogno per l'ex Sassuolo, che incide anche in fase di rifinitura. Si conferma il migliore dei suoi nella ripresa, per qualità e pericolosità. "Un gol, un palo e poi una scossa perenne tra le linee o in prossimità dei sedici metri o proprio lì dentro, dove si muovono i centravanti veri. Il futuro gli appartiene", scrive il Corriere dello Sport, mentre La Gazzetta dello Sport lo premia così: "L'unico, forse, che ha ben in testa la porta e ha sempre voglia di segnare". Chiosa affidata a Tuttosport: "Conferma l’ottimo momento di forma con la terza rete di fila" LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 7 TuttoNapoli: 7,5