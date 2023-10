Raspadori promosso in Nazionale: "Da centravanti è da dimenticare, la nuova vita è da esterno"

E' questa la pagella dedicata a Giacomo Raspadori dopo il successo dell'Italia contro Malta a Bari.

"Vede e sente il gioco, allarga e si trova con Kean, il falso nueve è la sua missione e la porta avanti con dedizione, impegno, sacrificio. Quando Spalletti lo scioglie dal legaccio, spostando Kean di punta, nasce la rete del 3-0". E' questa la pagella del Corriere dello Sport dedicata a Giacomo Raspadori dopo il successo dell'Italia contro Malta a Bari.

Voto 6,5, al pari de La Gazzetta dello Sport: "Primo tempo da dimenticare da centravanti, il campo sembrava troppo grande. Bene quando Spalletti lo mette in fascia e qui potrebbe essere la sua nuova vita in azzurro". Mezzo punto in meno da Tuttosport: "Gran lavoro di sponda e di triangolo per gli inserimenti di Bonaventura. Si spande in pressing, lavora molto, ma ovviamente non è il terminale adatto per i cross di Dimarco".