Raspadori risponde presente: Conte ha già fatto una scelta per il Como

Il tecnico azzurro ha scelto Raspadori come rifinitore alle spalle di Lukaku, una mossa che si è rivelata vincente

Antonio Conte ha fatto di necessità virtù, trasformando una scelta forzata in una soluzione vincente per il suo Napoli. Giacomo Raspadori sta vivendo una nuova vita in azzurro, dove ha finalmente sfruttato una chance importante. L'attaccante - si legge anche su Il Mattino - si è ritrovato improvvisamente titolare contro la Lazio, andando a segno dopo appena tredici minuti su assist di Romelu Lukaku.

Un vero e proprio riscatto per il Jack azzurro, che era a digiuno di reti da oltre un mese e mezzo. Conte si è ritrovato una vera e propria risorsa in casa, che si è espressa nel migliore dei modi nel 3-5-2 del Napoli. Il tecnico azzurro ha scelto Raspadori come rifinitore alle spalle di Lukaku, una mossa che si è rivelata vincente soprattutto guardando all'emergenza vissuta dal Napoli nel reparto avanzato. Raspadori avrà un'altra occasione già domenica prossima nel lunch match, visto che farà ancora coppia con Lukaku nell'attacco partenopeo.