Raspadori ritrova il campo, ma non si rischierà di accelerare i tempi: ecco quando tornerà

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori ha cominciato a fare lavoro personalizzato sul campo, dopo un mese di terapie e successivi allenamenti in palestra. Quando ritroverà il campo anche in partita? Non si correrranno rischi e rientrerà dopo la sosta contro il Milan il prossimo 2 aprile. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.