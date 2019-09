Razzismo, vertice Gravina-Spadafora: due linee sulla responsabilità dei club, si va verso il pugno duro

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il tema razzismo e le misure che gli organi calcistici adotteranno da qui ai prossimi mesi per arginare il fenomeno che, negli ultimi anni, pare stia diventando pericolosamente dilagante: "Gravina, che ha già inserito nel codice una procedura di sospensione delle partite per razzismo più snella, spiegherà a Spadafora il nuovo approccio alla questione razzismo. Basta con la famosa disquisizione sulla «percezione», come se l’odioso fenomeno si potesse misurare un tanto al chilo. Nel Consiglio federale del primo ottobre si discuterà una proposta che prevede una doppia corsia: da una parte la cancellazione della responsabilità oggettiva per quelle società che collaborano fattivamente con le forze dell’ordine per individuare i responsabili, un po’ il modello Juve emerso dall’inchiesta giudiziaria di Torino; dall’altra il pugno duro con chiunque sottovaluti o scelga un modo ambiguo di affrontare il problema".