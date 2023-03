Regolamento d'uso al Maradona, nessun cambio previsto dal Napoli e dalla questura

Questa, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, la decisione presa nonostante le polemiche

Nessun cambio al regolamento d'uso al Diego Maradona. Questa, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, la decisione presa nonostante le polemiche. "Anche con l'Italia il Maradona è ordinatissimo, secondo le regole di questo impianto che da tempo è tornato a misura delle famiglie proprio per la rigida applicazione del regolamento (no ai bengala, ai fumogeni e tutto ciò che può arrecare potenziali danni).

Non piacerà a qualcuno, ma indietro non si può e non si deve tornare. Né c’è intenzione di farlo, né da parte del Napoli, né da parte della questura".