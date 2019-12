Reina è tornato a Napoli: giro in città e cena coi suoi ex compagni

Pepe Reina torna a Napoli. Lo fa da turista. Ieri era tra le vie del centro, in serata ha cenato a Posillipo con gli spagnoli e altri ex compagni, tra cui Maksimovic, oggi organizzatore di un'altra cena per i 28 anni compiuti lunedì scorso. Lo riporta il Corriere dello Sport. Reina è stato per diverse stagioni al Napoli e ha un rapporto sempre speciale con la città. Per questo quando può torna e lo fa con piacere. Ora è al Milan, ci andò a parametro zero nel 2018 al termine della sua esperienza col Napoli.