Report Fifa ufficiale: commissioni da record per i procuratori nel 2023, cifra choc

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fifa ha pubblicato il suo annuale “Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali” e il quadro dello studio della federazione è netto: nel mondo, le società spendono sempre di più in commissioni per i procuratori. La quota 2023 è arrivata addirittura a 888,1 milioni di dollari, poco superiore agli 808 milioni di euro: un record che mette spavento guardando l’andamento dell’ultimo decennio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.