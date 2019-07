Repubblica - Abbonamenti, quante iniziative: dal cambio nominativo ai prezzi simbolici per i più piccoli

Dopo le dichiarazioni di ieri di Alessandro Formisano prima, e del presidente De Laurentiis in un secondo momento, tutti sono in attesa di sapere quando partirà la campagna abbonamenti in casa Napoli e con quale modalità. L'edizione di oggi de La Repubblica spiega come "una quota biglietti sarà concessa gratuitamente ai bambini delle scuole e naturalmente poi gestita dal Comune, ma il club azzurro non si fermerà a questo". Il club azzurro, infatti, "sta pensando di destinare una parte del settore Distinti ai più piccoli proponendo un prezzo simbolico". Insomma, diverse iniziativi ideate dal Napoli per far si che il San Paolo possa tornare popolato in maniera costante nel corso del campionato. Interessante, poi, la possibilità di cambiare nominativo tra una gara e l’altra.