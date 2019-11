Repubblica - ADL-Ancelotti, chiarimento al telefono: né esonero né dimissioni, avanti insieme

Prima di volare negli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis ha chiamato Carlo Ancelotti e gli ha manifestato la sua delusione per il pareggio con il Genoa e gli ha ricordato di aver sbagliato a mettersi pubblicamente contro di lui nella scelta di andare in ritiro. Il tutto, però, non ha incrinato definitivamente il rapporto tra loro ed è per questo che, almeno a tempo, il patron ha confermato la fiducia al suo tecnico, che di par suo è convinto di poter sistemare le cose e non ha mai pensato alle dimissioni. A riportarlo è La Repubblica.