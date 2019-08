Repubblica - ADL in tournée con la squadra blocca il mercato: sviluppi a ridosso di Ferragosto

Prima Marsiglia, poi gli Stati Uniti e il Napoli completerà le sue amichevoli internazionali di questo pre-campionato. Insieme alla squadra e allo staff c'è anche il presidente Aurelio De Laurentiis e, come riferito da La Repubblica, per questo è difficile prevedere sviluppi imminenti di mercato. Senza il via libera del patron, infatti, il mercato non si smuove. In virtù di ciò, dunque, solo quando il Napoli tornerà dalla sua tournée (prima di Ferragosto) si potrebbero sbloccare le situazioni legate a James Rodriguez in primis e a Lozano poi.