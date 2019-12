Repubblica - ADL prepara la mossa ad effetto: prenotato Ibra in caso di qualificazione Champions

Un occhio al presente ma anche, ovviamente, al futuro. Il destino di Carlo Ancelotti è legato ai prossimi risultati, con De Laurentiis che studia anche qualche soluzione ad effetto per risvegliare la piazza da un torpore che dura ormai da troppo tempo. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, una delle idee resta quella di Zlatan Ibrahimovic: il patron del Napoli - si legge - avrebbe prenotato proprio l'attaccante svedese in caso di qualificazione agli ottavi di Champions. Chiaro, però, che ad attende Zlatan potrebbe esserci anche un altro allenatore (Gattuso?).