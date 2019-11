Repubblica - Allan-Zielinski, nessun legame tra criminalità e tifo: Thais è tornata a casa

Clamore e polemiche roboanti attorno agli episodi di criminalità che hanno colpito le compagne di Zielinski ed Allan. Eppure, stando a quelle che sono le ultime novità delle indagini, non ci sarebbero collegamenti tra questi episodi e la delicata situazione in casa Napoli: come riporta l'edizione di oggi de La Repubblica, Thais Allan sarebbe anche tornata a casa nelle ultime ore. Al momento, dunque, non ci sarebbe alcun nesso tra gli episodi di criminalità e le contestazioni che sono arrivate alla squadra dopo l'ammutinamento e il rifiuto di andare in ritiro dopo il match con il Salisburgo.