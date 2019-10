Repubblica - Ancelotti si è preso un discreto spavento dopo l'infortunio di Lozano: il racconto

Per fortuna, a quanto pare, le condizioni di Hirving Lozano non destano preoccupazione. Ma per l'allenatore del Napoli lo spavento è stato "discreto" fa sapere il quotidiano Repubblica, che ricostruisce le ore successive alla sua uscita di scena dal match col Panama in barella. Ancelotti si è preoccupato per le condizioni del suo attaccante ma per fortuna il messicano ha subito solo una forte contusione alla caviglia senza lesioni. Ma gli ultimi timori saranno spazzati via solo dagli esami medici previsti oggi a Castel Volturno.