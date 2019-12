Repubblica - Annullato il giorno libero: resa dei conti a Castel Volturno

"Ancelotti ha annullato il giorno libero concesso alla squadra che tra qualche ora si ritroverà a Castel Volturno". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come l’allenamento sarà una vera e propria resa dei conti, il quotidiano non esclude maniere forti e quindi una gestione diversa del gruppo: in passato si è schierato accanto ai suoi calciatori sul no al ritiro, stavolta potrebbe essere lui a chiederlo. "Si racconta - si legge - anche di un Ancelotti furioso anche nell’intervallo, nonostante il vantaggio".