Repubblica attacca Ancelotti: "Cambio Elmas-Mertens ha spezzato in due la squadra"

"Emerge una disparità evidente proprio a cavallo di quella sostituzione". L'edizione odierna di Repubblica attacca Carlo Ancelotti per il cambio Elmas-Mertens, che secondo il quotidano rompe totalmente l'equilibrio della squadra: "Ogni ripartenza è diventata una minaccia - si legge sul quotidiano - per due volte Sansone ha sfiorato il 2- 1, al 21’ e al 26’. E al 35’ ecco il momento che ha deciso la sfida, con lo stesso Sansone che inizialmente è andato in pressing sull’out di destro a disturbare Maksimovic, quindi su una palla che pareva persa da Palacio prima di un fortuito e fortunato rimpallo ha sfruttato un assist perfetto di Dzemaili, per poi colpire a tu per tu con Ospina, freddandolo".