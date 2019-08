Repubblica - Bloccata la cessione di Verdi, Ounas in partenza (ma solo in prestito)

Cessione di Simone Verdi bloccata, almeno momentaneamente. Lo annuncia l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come il Napoli abbia congelato la possibilità di cedere il classe ’92, aprendo invece all’addio di Adam Ounas che sarà ceduto in prestito probabilmente in Francia (il Napoli vuole mantenere il cartellino dell’algerino per valutarne la crescita).