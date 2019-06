Repubblica - Caccia al bomber di peso, Zapata prima scelta: il Napoli propone due contropartite tecniche

Il Napoli alla ricerca di una punta di peso da affiancare ad Arek Milik. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come la prima scelta del Napoli sia Duvan Zapata, ex azzurro, che l’Atalanta valuta circa 50 milioni di euro. Il quotidiano scrive come si tratti di un’operazione che potrebbe decollare solo in un caso: se da Bergamo accetteranno come parziale contropartita tecnica uno tra Verdi ed Inglese.