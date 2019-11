Repubblica - Callejon e Mertens, casi spinosi: tentazione Cina forte per Josè

Se l’impostazione verso la sfida al Milan fosse confermata, gli esclusi eccellenti sarebbero due, Callejòn e Mertens. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come lo spagnolo ed il belga siano casi spinosi all’interno dello spogliatoio per un rinnovo di contratto che non è arrivato. Le tentazioni cinesi (soprattutto per lo spagnolo) sono forti e per entrambi la maglia azzurra si allontana.