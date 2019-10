Repubblica - Convenzione, domani la firma: il Napoli ha già pronto nuovi investimenti per il San Paolo

Comune ed Ssc Napoli sono pronti a mettere le firme definitive per la Convenzione che vedrà la cessione dello stadio San Paolo al club di De Laurentiis per cinque anni più opzione per altri cinque. Come riporta l'edizione di oggi de La Repubblica, domani dovrebbe arrivare la firma nero su bianco per formalizzare l'accordo, che permetterà al Napoli di agire all'interno dell'impianto con nuovi investimenti, dal museo del club agli sky box. Al Napoli, dunque, verrà concesso di inserire all'interno del San Paolo ulteriori novità.