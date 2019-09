Repubblica - Convenzione, o si firma entro il 30 settembre o ADL fa il grande strappo: le ultime

Firma della convenzione per il San Paolo rimandata, oggi possibile nuovo incontro. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il Napoli non ha interesse a rilevare la gestione dei maxi-schermi e resistono diverse idee di De Laurentiis, come l'eliminazione della pista o la nascita del museo del Napoli, argomenti di discussione nell'incontro di ieri. Entro il 30 settembre - fa sapere il quotidiano - o si firma o De Laurentiis fa il grande strappo.