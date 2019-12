Repubblica - Danni alla copertura: stanziato oltre un milione, ma manca gara d'appalto

Per Napoli-Parma c'è stato il rischio concreto del rinvio dopo il maltempo che ha causato danni alla copertura del San Paolo. L'edizione odierna de La Repubblica spiega che 4-5 cupolini sono saltati e che la copertura necessita di una manutenzione. Esiste già un progetto, per un importo di 1.248.593 euro, approvato a febbraio dal Comune e inserito nell'elenco delle opere di secondo livello per l'Universiade approvato a marzo. Si tratta di una di quelle opere che potevano essere ultimate dopo la kermesse in quanto non indispensabili al regolare svolgimento delle gare. Il tutto è stato rinviato, poiché manca la gara d'appalto. Ma ora un intervento serio è necessario quanto prima.