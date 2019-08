Repubblica - Dazn pronto a sbarcare su Sky, si tratta per un canale sul satellite

Novità importanti potrebbero emergere di qui a breve, riguardo la fruizione del calcio nostrano attraverso i media. Secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, Dazn potrebbe avere un canale su Sky, in cui trasmettere il meglio una parte della programmazione, a partire dall’anticipo del sabato sera. Voci che, al momento, non trovano conferme negli ambienti di Dazn, seppur secondo Repubblica la trattativa sia in fase di conclusione. Il quotidiano spiega che mancano ancora diversi dettagli, legati ai costi e le condizioni per l’abbonato Sky. La trattativa, in ogni caso, potrebbe concludersi già a partire dalla prima giornata. Nel caso di un accordo, poi, bisognerà attendere per capire se sul canale saranno trasmesse anche altre gare del pacchetto Dazn.