Repubblica - Difficile che ADL faccia offerta per Icardi prima dell'8 agosto: ecco il motivo

Intreccio di mercato tra le punte, con i nomi di Icardi e Lukaku a tenere acceso il triangolo Napoli-Inter-Juventus. Sull'argomento scrive così La Repubblica: "L’Inter chiuderebbe subito per Lukaku, rappresentato dall’agente Federico Pastorello, se riuscisse a liberarsi di Icardi. Il mercato in entrata nella Premier League chiude l’8 agosto. Il 4 è l’ultima data sicura per fare affari, visti i tempi tecnici dei trasferimenti Proprio per questo, la Juve si guarda bene dall’avanzare offerte al club nerazzurro per Maurito. Paratici è convinto di poterlo acquistare a prezzo di saldo a fine mercato. Intanto deve liberarsi di Higuain, intenzionato però a riconquistare la fiducia di Sarri. Chi potrebbe accelerare su Icardi è il Napoli, in difficoltà nelle trattative care ad Ancelotti: James Rodriguez, Pépé e Lozano. È comunque improbabile che De Laurentiis formalizzi un’offerta all’Inter prima del fatidico 8 agosto. Nessuno, nei quartieri nobili della Serie A, vuole dare una mano a Conte ad arrivare a Lukaku".