Repubblica: "Ecco perché Conte aveva dato 3 giorni di riposo dopo la Juve"

La stanchezza del Napoli si è avvertita nel finale della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Dopo il vantaggio di Spinazzola è arrivato il pari di Angelino nel finale. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Focus sullo stato fisico dei giocatori di Conte che dopo la Juve avevano goduto di tre giorni di riposo.

"Per Di Lorenzo e compagni non è stata una beffa, casomai un campanello d’allarme. La fatica inizia infatti a farsi sentire e i big sono apparsi in calo, soprattutto quando Ranieri ha potuto pescare a piene mani dalla sua più ricca panchina. Vanno in campo sempre gli stessi e la mancanza di brillantezza inizia a essere abbastanza evidente. Conte ne è consapevole e per questo in settimana aveva concesso tre giorni di insolita vacanza al suo gruppo: necessari ai titolari del Napoli per presentarsi all’Olimpico col serbatoio di nuovo pieno".