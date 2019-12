Repubblica ed il retroscena su Ibrahimovic: voleva la sfida Napoli

"La sfida più tentatrice, in verità, era un’altra: non il Bologna del suo amico Mihajlovic, ma il Napoli. Scrive cosi l'edizione odierna di Repubblica su Zlatan Ibrahimovic, che ricorda le parole dello svedese a novembre:"Tornerò in Italia, in una squadra che deve rinnovare la sua storia", confessò a a GQ e adesso è chiaro che quel profilo coincideva proprio col Napoli. "Poi - si legge sul quotidiano - sono spuntate le note beghe tra i giocatori e De Laurentiis e l’esonero di Ancelotti: l’affare è sfumato".