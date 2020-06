Repubblica esalta ADL: "Tesoretto da 142 mln, non sarà costretto a vendere i big"

Alla chiusura del prossimo bilancio il tesoretto messo da parte dal Napoli raggiungerà l’invidiabile soglia dei 142.5 milioni. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come Aurelio De Laurentiis abbia dunque una exit strategy tutto sommato soft perfino dall’emergenza pandemia, nonostante gli incassi andati in fumo e le perdite stimate in circa 30 milioni di euro, rimborsi ai tifosi compresi.

Come spiega il quotidiano: 'Il club azzurro non sarà costretto in estate a vendere i suoi big per risanare i conti e avrà al contrario la possibilità di operare sul mercato in una condizione di forza, sfruttando una liquidità che vantano in pochi pure in Europa'.