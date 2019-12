Repubblica - Esonero Ancelotti non è più una chimera: se salta, Gattuso in pole

L’esonero non è più una chimera, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi se le prossime due partite dovessero andar male. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come nel caso di nuovi passi falsi "Gattuso è sempre in pole position come possibile sostituto, ma novità in tal senso ci saranno soltanto la prossima settimana. Udinese e Genk, Carlo Ancelotti si gioca il suo futuro in 180 minuti"