Repubblica - Icardi più Milik: nuova ipotesi per l’attacco

Icardi più Milik: nuova ipotesi per l’attacco. Lo scrive l’edizione odierna di ‘Repubblica’, che spiega come sia possibile che il Napoli possa contare sui due centravanti nella stagione ormai in arrivo: “I sondaggi su Icardi si sprecano e su Instagram è spuntato un like proprio di Milik che evidentemente spera di poter restare anche insieme ad Icardi. La possibilità non è da escludere, il Napoli ha deciso di investire su Maurito a prescindere da una cessione”.