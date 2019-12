Repubblica - Idea last minute: si studia la situazione di Ferreira Carrasco

Idea last minute per gennaio: Ferreira Carrasco. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, il Napoli starebbe pensando al talento belga che ormai è stufo della Cina e vuole lasciare il Dalian per ritornare a confrontarsi con il calcio europeo. Secondo quanto scrive il quotidiano, il club cinese non si opporrebbe ad una partenza del calciatore, su cui c'è però da registrare la concorrenza dell'Atletico Madrid che lo riaccoglierebbe a braccia aperte.