Repubblica - Il caldo delle 15, Sarri cerca subito scuse: a Napoli diceva che era meglio giocare prima

“Di nuovo tante scuse. Sarri inciampa subito e cerca i soliti alibi”, scrive il giornalista Maurizio Crosetti in un articolo di commento pubblicato quest'oggi Repubblica: "Lui, Sarri, come se fosse ancor al Napoli ha cominciato a dire che la colpa è del caldo, dell’erba, degli infortunati, dei giocatori arrivati tardi dalle nazionali. L’afa delle tre del pomeriggio, okay: ma non era sempre Sarri a ripetere che giocare prima degli altri è un vantaggio? Nell’altra sua vita non si lamentava, forse, perché la Juve giocava sempre prima del Napoli? L’altra sua vita è diventata questa, in un posto che si chiama Juventus, dove pareggiare non è l’unica cosa che conta. «Con un carattere diverso, oggi avremmo perso». Alla Juve nessuno può andare in conferenza a dire che è contento di non avere perso, anche se è la verità".