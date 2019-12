Repubblica - Il regista scelto è Torreira: il Napoli studia la formula dell'offerta all'Arsenal

Lucas Torreira come vertice basso fondamentale nelle idee di Gattuso per il suo 4-3-3. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come l'identikit sia quello di un calciatore subito pronto e che, a differenza del norvegese del Genk Berge, sia già pronto per il nostro campionato. Il Napoli, dunque, lavora per ottenere il regista dell'Arsenal, con la formula del prestito con diritto di riscatto.