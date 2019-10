Repubblica - Ipotesi centrocampo a tre col Salisburgo: possibile esclusione di Insigne

Ci sono ancora diversi dubbi di formazione per Ancelotti in vista della sfida contro il Salisburgo in programma domani. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che l'allenatore del Napoli potrebbe anche schierare un centrocampo a tre con Allan e Fabian pronti ad essere affiancati da uno tra Zielinski ed Elmas. In questo caso l'indiziato principale a lasciargli il posto potrebbe essere Insigne, dato che in attacco - scrive il quotidiano - ci sono Mertens e Milik.