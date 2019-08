Repubblica - Juve-Napoli, divieto di vendita ai residenti in provincia di Napoli sprovvisti di tessera

Ha fatto tanto discutere un comunicato pubblicato settimane fa dalla Juventus in vista della sfida del 31 agosto col Napoli. Si parlava di divieto d'accesso ai nati in Campania, ma il tutto è stato smentito dal prefetto di Torino. Ma, secondo La Repubblica oggi in edicola, c'è un altro divieto. Il prefetto, infatti, ha disposto l'inibizione della procedura telematica dei biglietti nelle ricevitorie e negli altri punti vendita ai residenti nella provincia di Napoli, a meno che non siano possesso della Fidelity Card rilasciata dal club azzurro.