Repubblica - Llorente e Milik sono compatibili: Ancelotti li ha già testati in rifinitura

La compatibilità tra Fernando Llorente e Arkadiusz Milik sarà testata oggi da Carlo Ancelotti. A riferirlo è La Repubblica, secondo cui l'allenatore di Reggiolo li schiererà entrambi dal primo minuto contro il Lecce. Carletto è convinto che i due possano giocare insieme poiché entrambi legano il gioco ed è per questo che li schiererà in tandem, come confermato dalla rifinitura di ieri mattina.