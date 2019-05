Repubblica - Lozano il chiodo fisso di Ancelotti, ma la trattativa è complicata

Non è tramontata definitivamente la pista che porta a Hirving Lozano, anche se l’affare è molto complicato. Il Napoli, comunque, ci proverà ancora perché il calciatore è “il chiodo fisso di Carletto, conquistato dalle doti calcistiche del messicano capace di fare la differenza con la sua velocità”, spiega l’edizione odierna di Repubblica a proposito dell’apprezzamento di Carlo Ancelotti per il messicano. Il quotidiano fa il punto della situazione: “Il Psv è consapevole di avere un tesoro ( calcistico) tra le mani e quindi ha alzato il prezzo a 40 milioni sperando di scatenare una vera e propria asta. Il Napoli resta aggrappato ad una trattativa complicata per accontentare il suo allenatore, al di là di eventuali cessioni eccellenti con la situazione Insigne sempre in stand-by”.