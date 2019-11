Repubblica - Lozano, un aiuto dal cambio modulo: da esterno le cose migliori

Il possibile riorno al 4-3-3 potrebbe essere d'aiuto anche ad Hirving Lozano. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come per il messsicano un aiuto arriverà anche dal cambio di modulo voluto da Carlo Ancelotti. "Il ritorno del tridente offensivo - si legge sul quotidiano - rappresenta un assist per Lozano che finora ha sempre dato il meglio del suo repertorio da esterno. Può giocare a destra oppure a sinistra e quindi insidierà sia Callejòn che Insigne".