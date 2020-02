Repubblica - Mertens non convocato per il Toro, Gattuso lo vuole al top per l'Inter

Niente Torino per Dries Mertens. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, l’attaccante non sarà convocato da Gattuso per la sfida ai granata dopo l’infortunio subito contro il Barcellona. La speranza del Napoli è quella di riavere Mertens a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter, attualmente (salvo spostamenti) programmata per il 5 marzo.