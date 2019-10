Repubblica - Milik ha ritrovato il sorriso, ora dovrà lasciare il segno anche nei big match

Arek Milik ha superato le critiche, le trattative di mercato (ovvero Mauro Icardi) e un problema fisico che lo ha condizionato in questo avvio di stagione. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che analizza il momento dell'attaccante polacco: "Una delle priorità del Napoli era recuperare il bomber, la doppietta ha restituito il sorriso a Milik, molto soddisfatto anche ieri mattina al centro tecnico di Castel Volturno nel corso dell'allenamento in vista della Champions. Arek adesso dovrà dimostrare tutto il suo valore ed essere all’altezza di una maglia importante come quella azzurra. L’obiettivo è lasciare il segno anche nei big match, quelli in cui finora non ha mai impressionato".