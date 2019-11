Repubblica - Milik non ha la pubalgia: ecco cosa ha generato la lesione al retto addominale

L'infortunio di Arek Milik sarà valutato nelle prossime ore, con l'attaccante che sarà visitato nel centro tecnico di Castel Volturno. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, l'attaccante non ha la pubalgia ma il suo fastidio nasce da un problema all'anca generato da una cattiva postura che di fatto gli ha procurato la lesione al retto addominale. Secondo il quotidiano il problema di Arek, dunque, non è riscontrabile dagli esami strumentali e sarebbero necessari diversi esercizi di prevenzione da effettuare in allenamento per curare il fastidio che lo ha già frenato in estate ed è tornato a tormentarlo nell’immediata vigilia della sfida con il Genoa.