Repubblica - Milik titolare, chi al suo fianco? Llorente in vantaggio su Mertens e Lozano

Il Napoli è già a Ferrara e Carlo Ancelotti in questi minuti sta provando a sciogliere gli ultimi nodi di formazione. Secondo La Repubblica, il tecnico di Reggiolo ha l'imbarazzo della scelta, soprattutto dalla cintola in su. In attacco Milik tornerà tra i titolari, ma chi al suo fianco? Llorente potrebbe spuntarla su Mertens e Lozano. In mediana torneranno Elmas e Zielinski al centro, visto che Allan e Fabian hanno speso troppe energie e avranno bisogno di un un po' di riposo in vista del turno infrasettimanale. In difesa, infine, sebbene scalpiti Ghoulam dovrebbe essere confermata la linea di Salisburgo.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente