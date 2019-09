Repubblica - Napoli, riecco Rog: più cartellini che complimenti, cosi ha chiesto di andare via

Il Napoli ritrova Marko Rog. Dopo l'esperienza azzurra, il giocatore croato affronta gli azzurri per la prima volta da avversario. Un passaggio, quello di Rog all'ombra del Vesuvio, non particolarmente brillante. Come riporta oggi La Repubblica, troppi i cartellini per il centrocampista (più dei complimenti), tanti da indurre il Napoli a lasciarlo partire per provare esperienza in altri contesti, anche lontani dall'Italia. Quindi Siviglia, ed altre esperienza negativa. Così il croato ha chiesto la cessione definitiva, per cercare continuità lontano da Napoli.