Repubblica: "Nessun allarmismo, ma una riflessione appare inevitabile dopo le prime amichevoli"

vedi letture

Nessun allarmismo, ma una riflessione appare inevitabile: l’1-1 maturato ieri mattina contro la Casertana ha messo in evidenza le difficoltà che il Napoli sta incontrando in questo pre-campionato secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica. Gli azzurri, infatti, arrivavano da due sconfitte (contro Arezzo e Brest) e una sola vittoria, ottenuta con il Catanzaro.

Il pareggio con la formazione campana conferma un percorso estivo fin qui complicato, più per i risultati che per la qualità del lavoro svolto. La squadra appare appesantita dai carichi di lavoro imposti da Antonio Conte e fatica a trovare brillantezza e continuità nei novanta minuti. L’obiettivo resta comunque quello di crescere sul piano atletico e tattico, con la consapevolezza che i test amichevoli, pur poco entusiasmanti dal punto di vista dei punteggi, sono tappe di avvicinamento al campionato e non un giudizio definitivo.